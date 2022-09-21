Irmão de Zezé Di Camargo diz que mulher não deve usar roupa curta

O cantor gospel Wellington Camargo disse em um vídeo nas redes sociais que homens preferem mulheres que estejam “se valorizando” na hora de escolher para casar
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 18:19

O cantor gospel Wellington Camargo disse que mulher não deve usar roupa curta Crédito: Reprodução/Instagram/@welingtoncamargo.gospel
O cantor gospel Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, publicou um vídeo polêmico no Instagram, no último domingo (18), sobre mulheres que usam roupa curta. O artista, de 51 anos, disse que considera vulgar peças de tamanhos mais curtos e ressaltou que “tudo que é bonito e precioso está escondido”.
“Deixa eu explicar uma coisa para vocês: tudo que é bonito e precioso está escondido. Por um acaso, vocês já viram alguém encontrar uma pedra de diamante no meio da rua? Alguém encontra ouro com muita facilidade? Também não. Para encontrar o ouro e o diamante você tem que conquistar, você não encontra fácil”, revelou Wellington .
O irmão de Zezé afirmou ainda que os homens preferem uma mulher que esteja “se valorizando” na hora de escolher uma companheira para casar. “Deixa eu mandar uma direta aqui para as moças que gostam de andar com roupinha curtinha. (…) Nada desses vestidinhos curtos mostrando a coisa, achando que está causando… Porque a pessoa pode achar na hora lindo, mas vai escolher para casar uma pessoa que esteja se valorizando, se guardando”, acrescentou.
Ao final, Welington frisou que uma mulher pode ser sensual sem ser vulgar. E ainda disse que o vídeo foi publicado porque se importa com as mulheres. “Você pode vestir uma roupa bonita, que chame atenção, sem chamar vulgaridade. Aqui quem está falando é um homem que se importa com vocês”, disse ele em um vídeo postado em seu Instagram”, finalizou.
Em 1999, Wellington - que não anda por conta de uma poliomielite na infância - ficou conhecido após ter sido sequestrado e mantido dentro de uma chácara em Goiás por 94 dias. Na ocasião,  o cantor teve metade da orelha esquerda cortada pelos sequestradores, resultando em grandes traumas em sua vida. 

