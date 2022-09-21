Taís Araújo oferece moqueca capixaba para Viola Davis em jantar no Rio

A moqueca capixaba cruzou o caminho de Viola Davis durante sua passagem pelo Brasil para divulgar o filme "A Mulher do Rei". Segundo o jornalista Patrick Monteiro, do portal Yahoo, a iguaria foi servida à atriz durante o jantar que Taís Araújo e Lázaro Ramos ofereceram em sua casa para a americana.
Com a presença de vários famosos como Iza, Zezé Mota, Djamila Ribeiro, Seu Jorge, Ícaro Silva e Léa Garcia, a atriz ofereceu um jantar com comida típica do Brasil, no domingo (18), e a moqueca estava lá.
“Servimos moqueca capixaba. Em ‘A Mulher Rei’, o azeite de dendê [presente na moqueca baiana] é mencionado várias vezes e eu sabia, mas como ela não está acostumada e tinha este evento hoje, achei melhor não arriscar”, disse Taís ao jornalista.
De acordo com a publicação, peixe com legumes e cupuaçu com chocolate também fizeram parte do cardápio da noite.
Viola deixou o Brasil na terça-feira (20) e segue pelo mundo divulgando o filme "A Mulher do Rei". Para Taís, fica a saudade após o encontro com a artista que tanto admira. "Foram dias intensos e poderosos. A passagem de @violadavis pelo Brasil pro lançamento do excelente filme “A Mulher Rei” foi rápida, mas tão forte, que abalou minhas estruturas", disse ela em post no Instagram.
"Difícil saber se comportar diante de uma mulher que representa tanta coisa, difícil encontrar as palavras quando se está frente a frente com tanta força, inteligência, competência e humanidade. Foi preciso respirar e “fingir costume” pra não avançar limites culturais", continuou.