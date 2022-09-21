Taís Araújo oferece moqueca capixaba para Viola Davis em jantar no Rio

Taís Araújo recebeu Viola Davis e outros famosos em jantar na sua casa Crédito: Instagram/@taisdeverdade

A moqueca capixaba cruzou o caminho de Viola Davis durante sua passagem pelo Brasil para divulgar o filme "A Mulher do Rei". Segundo o jornalista Patrick Monteiro, do portal Yahoo, a iguaria foi servida à atriz durante o jantar que Taís Araújo e Lázaro Ramos ofereceram em sua casa para a americana.

Com a presença de vários famosos como Iza, Zezé Mota, Djamila Ribeiro, Seu Jorge, Ícaro Silva e Léa Garcia, a atriz ofereceu um jantar com comida típica do Brasil, no domingo (18), e a moqueca estava lá.

“Servimos moqueca capixaba. Em ‘A Mulher Rei’, o azeite de dendê [presente na moqueca baiana] é mencionado várias vezes e eu sabia, mas como ela não está acostumada e tinha este evento hoje, achei melhor não arriscar”, disse Taís ao jornalista.

De acordo com a publicação, peixe com legumes e cupuaçu com chocolate também fizeram parte do cardápio da noite.

Viola deixou o Brasil na terça-feira (20) e segue pelo mundo divulgando o filme "A Mulher do Rei". Para Taís, fica a saudade após o encontro com a artista que tanto admira. "Foram dias intensos e poderosos. A passagem de @violadavis pelo Brasil pro lançamento do excelente filme “A Mulher Rei” foi rápida, mas tão forte, que abalou minhas estruturas", disse ela em post no Instagram.