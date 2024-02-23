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BBB 24: Isabelle e Beatriz vencem prova de resistência e vão decidir qual das duas será líder

Sisters devem decidir quem se tornará a líder da semana durante o "ao vivo" desta sexta-feira (23).  Penúltima dupla a deixar a prova era formada por Fernanda e Pitel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 08:29

BBB 24: Isabelle e Beatriz vencem prova do líder
BBB 24: Isabelle e Beatriz vencem prova do líder Crédito: Reprodução/Globoplay
Após uma prova de resistência que durou pouco mais de 5h no Big Brother Brasil 24, Isabelle e Beatriz se tornaram vencedoras da Prova do Líder e devem decidir durante o "ao vivo" desta sexta-feira, 23, quem se tornará a líder da semana. A penúltima dupla a deixar a prova era formada por Fernanda e Pitel.
"Não aguento mais, não. Desculpa", disse Pitel ao desistir da disputa. "Não tem problema", respondeu Fernanda. Beatriz e Isabelle comemoraram e se emocionaram com a vitória.
A prova foi disputada por apenas 14 brothers após Giovanna ser impedida pela equipe médica e Raquele retirar Alane da competição com o poder do veto.
Durante a prova, cada dupla teve de ficar em uma plataforma inclinada. Enquanto um jogador era o celular e ficava preso a um cabo de aço esticado, o outro jogador era o cartão e teve de ficar à frente do celular. Com um jogador segurando o outro, as duplas tiveram de resistir em pé para não caírem - se o cartão caísse, a dupla seria eliminada.
MC Bin Laden e Lucas Henrique foram os primeiros a deixar a competição com cerca de cinco minutos de prova, antes mesmo da edição ao vivo ser finalizada.
Logo após a saída dos dois, Michel e Raquele também não conseguiram resistir, após a sister passar mal e informar que sentia falta de ar. Em seguida vieram Rodriguinho e Leidy Elin que permaneceram na disputa por cerca de meia hora. Yasmin e Wanessa, foram a quarta dupla a abandonar e foram seguidas por Davi e Matteus que acabaram se desequilibrando e abandonaram a disputa pouco após completarem três horas de prova.

Confira qual será a dinâmica do restante da semana:

- Sexta-feira, 23: Líder terá que definir seus alvos no Na Mira do Líder;
- Sábado, 24: Perde e Ganha com disputa por mais estalecas; poder curinga com uma indicação ao paredão e prova do Anjo autoimune e podendo imunizar mais uma pessoa;
- Domingo, 25: Paredão triplo e bate-volta;
- Terça-feira, 27: Eliminação.

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