BBB 23: Cinco participantes serão vetados da dinâmica da Prova do Líder

A Prova do Líder que acontece nesta quinta-feira (26) no BBB 23 contará com cinco participantes a menos na disputa. As regras dessa semana colocarão mais lenha na fogueira dentro da Casa e dão poderes especiais para as líderes da semana.

Bruna Griphao e Larissa Santos poderão tirar da dinâmica duas pessoas cada. E quem vencer a eliminação do Quarto Secreto também vai poder escolher um brother e tirá-lo da competição. A disputa para ver quem continuará no reality show está entre Fred Nicácio e Marília, que estão acompanhando de camarote o que os confinados fazem na casa.