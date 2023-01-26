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Reality show

BBB 23: Cinco participantes serão vetados da dinâmica da Prova do Líder

Líderes vão poder tirar quatro pessoas da disputa, e vencedor do Quarto Secreto imunizará a quinta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 15:51

Bruna Griphao e Larissa ganham a primeira Prova do Líder
Bruna Griphao e Larissa ganham a primeira Prova do Líder Crédito: Reprodução/Rede Globo
A Prova do Líder que acontece nesta quinta-feira (26) no BBB 23 contará com cinco participantes a menos na disputa. As regras dessa semana colocarão mais lenha na fogueira dentro da Casa e dão poderes especiais para as líderes da semana.
Bruna Griphao e Larissa Santos poderão tirar da dinâmica duas pessoas cada. E quem vencer a eliminação do Quarto Secreto também vai poder escolher um brother e tirá-lo da competição. A disputa para ver quem continuará no reality show está entre Fred Nicácio e Marília, que estão acompanhando de camarote o que os confinados fazem na casa.
As líderes ganharam o posto atual na semana passada, em uma prova que exigiu equilíbrio e rapidez.

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