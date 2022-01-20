"BBB 22": Natália e Lucas chamam Bárbara de 'arrogante' e falam sobre jogo

Lucas e Natália chegam em consenso sobre Bárbara Crédito: Globoplay/Reprodução

Natália, 22, e Lucas, 31, participantes do Pipoca no Big Brother Brasil 2022 (Globo) estão com uma inimizade em comum. Na madrugada desta quinta-feira (20) os dois falaram sobre as suas impressões em relação à modelo Bárbara, 29.

O brother e a sister disseram que acharam a participante "arrogante" e lamentaram não poder tê-la como escolha de voto para o Paredão que será formado no próximo domingo (22), o primeiro da edição. Bárbara ganhou imunidade ao vencer a prova de resistência que começou na última terça-feira (18) à noite, e durou 12 horas.

A disputa foi em dupla e a sister compartilhou a vitória com a médica Laís, 30, sua atual aliada do jogo. Assim como Bárbara, Laís também está imune e por isso não poderá ser votada ou indicada pelo Líder. Elas ainda ganharam um prêmio de R$ 10 mil reais em compras nas lojas Americanas cada uma.

Lucas também disse à Natália que tem tratado Bárbara com indiferença, e que ela já o ignorou algumas vezes. "Passo por ela tranquilamente", completou o brother. Natália, por sua vez, se identificou e disse que também já foi ignorada pela modelo

Os dois ainda falaram sobre as supostas alianças, e que sentiram um certo afastamento de Rodrigo, 36, principalmente por contra da aproximação do brother com Bárbara após a sister vender a prova de imunidade.

Nesta quinta-feira (20) o grupo Camarote vai disputar uma prova de imunidade dupla, assim como o Pipoca. Já na sexta-feira, todos os participantes do BBB 22 vão jogar a prova que vale Liderança e Anjo autoimune.