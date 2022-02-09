Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

"BBB 22": Naiara Azevedo é a primeira Camarote eliminada com 57,77% dos votos

Disputa foi acirrada entre ela e Douglas Silva, que recebeu 38,96%.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 07:46

Naiara Azevedo é a primeira Camarote eliminada do
Naiara Azevedo é a primeira Camarote eliminada do "BBB 22" Crédito: João Cotta 2022/Globo
Naiara Azevedo é a terceira eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) e a primeira do Camarote. A cantora foi eliminada com 57,77% dos votos enquanto Arthur Aguiar recebeu apenas 3,27% e Douglas Silva 38,96%. "Hoje vou ser direto e reto, Arthur você não passou nem perto de sair", disse Tadeu Schmidt, 47.
A eliminação contou com mais de 147 milhões de votos e mudou o resultado em diversos momentos, segundo o próprio apresentador. "A disputa foi entre Douglas e Naiara, e o nome de quem sairia mudou em muitos momentos. Pra vencer o BBB primeiro tem que fazer o óbvio, tem que querer muito, mostrar que quer, se entregar e dar tudo de si aí dentro", afirmou Schmidt.
O apresentador ainda deu uma "dica" para todos da casa: "Não dá pra ficar de bobeira no BBB. Não dá pra dizer que está feliz de ir pro paredão. Também não dá pra desperdiçar voto. Para vencer o BBB tem que estar comprometido. Quem fica, ganha uma chance de acordar", declarou.
Antes de o resultado ser divulgado, Naiara declarou que estava em paz e lidando com leveza o paredão, diferentemente do anterior que enfrentou com Luciano Estevan e Natália. "Dessa vez foi uma experiência totalmente diferente. Achei que ia dar uma apavorada, mas pelo contrário. Estou orgulhosa da minha sanidade mental e peço perdão se eu decepcionei minha família, meus amigos, meus fãs, é difícil mesmo", afirmou.
"Nem eu sabia quem eu era de fato quando estava sozinha e o programa está me dando essa oportunidade. Estou me conhecendo", completou a artista que no primeiro paredão recebeu apenas 15,8% dos votos.
"Por diversos momentos eu me senti sozinha aqui e agora eu estou saindo num momento que era a minha hora. Me sinto acolhida por todos, eu deixei sentimento no coração de vocês, e eu realmente gosto de vocês. Quando vocês saírem e assistirem, vocês vão entender realmente que eu gostei de todos", disse a sertaneja ao se despedir dos participantes da casa.
Naiara Azevedo foi a primeira a compor o paredão desta semana. Ao vencer a prova da liderança na semana passada, Jade Picon teve que escolher quatro participantes para receberem uma consequência cada, e sem saber quais seriam elas, a líder optou por pessoas que não eram próximas a ela. Naiara, Lucas, Natália e Jessilane foram escolhidos.
A voz do sucesso "50 reais" foi quem mais teve azar na dinâmica e ganhou a consequência do paredão. No último domingo (6) ela jogou a prova bate e volta com Lucas e Douglas Silva, os mais votados pela casa, e novamente não teve sorte.
Apesar de curta, a trajetória de Naiara Azevedo foi intensa e marcada por algumas polêmicas, principalmente durante a primeira semana. A cantora pensou em desistir do programa e ameaçou apertar o botão de desistência –uma das novidades da edição. Acolhida pelos brothers, Naiara se arrependeu e pediu para ficar. Ela também enfrentou crises de ansiedade, algo que não tinha desde 2018.
Nos primeiros dias a cantora foi comparada com Karol Conká, considerada a "vilã" da edição anterior com a maior rejeição já vista na história do programa –99,17% dos votos–, e foi apelidada de "Nanacita" pelos telespectadores.​
Dona de muitos memes na internet, Naiara fez alianças com Linn da Quebrada, Jessilane e Natália. O grupo foi apelidado de "G4" e "comadres" na internet. Inclusive, a aproximação da sertaneja com Lina foi uma surpresa para quem estava aqui fora.
Em janeiro de 2021, Naiara Azevedo participou de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (atualmente no PL), e foi motivo de muitas críticas nas redes sociais. Na casa, ela afirmou que o evento não foi uma demonstração de apoio ao político. A cantora disse que resolveu participar para cobrar apoio ao setor cultural durante a pandemia da Covid-19.

Veja Também

Famosos e anônimos criticam falas nazistas de Monark no Flow Podcast

De Marquezine a Regina Casé, famosos se dividem em torcida aos brothers

Beyoncé ganha sua primeira indicação ao Oscar 2022 com canção de 'King Richard'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados