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BBB 22

BBB 22: Madrugada tem festival de shows e clima de despedida

Luan Santana, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Ret e L7nnon embalaram festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:32

Brothers dão abraço coletivo em Jessilane no BBB 22
Brothers dão abraço coletivo em Jessilane no BBB 22 Crédito: Reprodução/ Globoplay
A madrugada desta quinta (14) no Big Brother Brasil 22 (Globo) foi marcada por um festival de shows, mas o clima entre os brothers já era de despedida.
O cantor sertanejo Luan Santana foi o primeiro a se apresentar no palco do reality. Ele mostrou duas músicas novas durante a performance e revelou que tem vontade de ser um BBB. "Fico morrendo de vontade de participar da próxima edição", disse.
Representantes do forró eletrônico, a pisadinha, os cantores Matheus Fernades e Mari Fernandez se apresentaram depois de Santana. Mais tarde, foi a vez dos rappers L7nnon e Filipe Ret cantarem no gramado da casa.
No cenário montado pela produção para a festa, cada brother ganhou um estande com objetos ligados as suas personalidades. No de Pedro Scooby, por exemplo, havia uma prancha de surfe, e no de Jessilane, um microscópio. Gustavo se divertiu com uma cartola parecida com a do guitarrista Slash. Em cada estande havia uma tela, na qual foram exibidas fotos da infância de cada participante.
Entre os sete brothers restantes na casa --Jessi, Arthur, Paulo André, Douglas, Gustavo, Scooby e Eliezer-- predominava o clima de adeus ao programa, com declarações carinhosas e reflexões sobre o confinamento.
"Estou feliz demais, você não tem noção! Olha eu! Onde que eu imaginei, onde?", disse Jessilane em uma breve conversa com Douglas. No começo da festa, ela se emocionou ao ver fotos suas na tela e ganhou um abraço coletivo dos brothers. DG também ficou comovido com as fotos da sua infância e carreira na atuação.
Paulo André e Pedro Scooby se empolgaram com o show de de Ret e L7nnon, já que os rappers embalaram parte da trajetória dos dois amigos na casa. "Obrigado por esse momento. A gente sobreviveu até aqui, top 7", disse P.A. ao surfista. "Obrigado a você! A gente viveu isso junto", respondeu Scooby.
Paulo André ainda trocou declarações com Arthur Aguiar. "Só sobraram sete, esquece! Muita loucura", declarou o ator. "Muito especial essa festa", emendou P.A. Em outro momento, Arthur disse que não imaginava que chegaria a ser um dos sete finalistas da edição.

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