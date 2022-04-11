BBB 22: 'Jogo nos afastou', diz Lina sobre rivalidade com DG

Lina fala no programa Bate-Papo BBB Crédito: Reprodução/Gshow

Eliminada com 77,6% dos votos do Big Brother Brasil 22 (Globo) , a cantora Lina da Quebrada afirmou que a dinâmica do jogo foi responsável por criar uma relação de antagonismo entre ela e o participante Douglas Silva. Ela dava entrevista a Rafa Kalimann, apresentadora do Bate-Papo BBB (Gshow).

"No começo do programa, eu sinto que era mais aberta e próxima do DG, mas o desenrolar do jogo nos afastou", disse ela. "Mas eu sempre estive aberta a me aproximar das pessoas, mesmo com a rivalidade no jogo. Eu conseguia separar as coisas: entender o que era nossa relação, para manter uma relação saudável, e ao mesmo tempo entendendo o jogo", explicou Lina.

No programa com Kalimann, Lina disse que esse antagonismo ajudou a alvoraçar a semana na qual ela foi Líder.

"Foi uma semana muito conturbada. Eu sempre sonhei muito com a ''Linnderança" e, quando ganho prova, sinto que isso também vem de um movimento que os meninos fazem, que é um gesto muito bonito. Mas isso entra no conflito das nossas relações", disse.