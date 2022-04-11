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BBB 22

BBB 22: 'Jogo nos afastou', diz Lina sobre rivalidade com DG

Cantora também comentou estratégia da semana em que foi Líder
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:46

Lina fala no programa Bate-Papo BBB
Lina fala no programa Bate-Papo BBB Crédito: Reprodução/Gshow
Eliminada com 77,6% dos votos do Big Brother Brasil 22 (Globo) , a cantora Lina da Quebrada afirmou que a dinâmica do jogo foi responsável por criar uma relação de antagonismo entre ela e o participante Douglas Silva. Ela dava entrevista a Rafa Kalimann, apresentadora do Bate-Papo BBB (Gshow).
"No começo do programa, eu sinto que era mais aberta e próxima do DG, mas o desenrolar do jogo nos afastou", disse ela. "Mas eu sempre estive aberta a me aproximar das pessoas, mesmo com a rivalidade no jogo. Eu conseguia separar as coisas: entender o que era nossa relação, para manter uma relação saudável, e ao mesmo tempo entendendo o jogo", explicou Lina.
No programa com Kalimann, Lina disse que esse antagonismo ajudou a alvoraçar a semana na qual ela foi Líder.
"Foi uma semana muito conturbada. Eu sempre sonhei muito com a ''Linnderança" e, quando ganho prova, sinto que isso também vem de um movimento que os meninos fazem, que é um gesto muito bonito. Mas isso entra no conflito das nossas relações", disse.
"Era relação de antagonismo com DG, outra relação de antagonismo com o P.A. Eu tinha pensado em indicar Arthur, mas não teve como porque o P.A. o imunizou. Mas aí o P.A. tira duas pessoas do meu VIP. Talvez essas coisas tenham pesado mais nesse sentido e eu pudesse ter feito outra estratégia ali", refletiu a cantora.

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