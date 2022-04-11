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BBB 22

BBB 22: Arthur especula que suas fãs contribuíram para eliminação de Lina

Linn da Quebrada foi eliminada com 77,6% dos votos neste domingo (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 08:41

Arthur Aguiar no Quarto Secreto do BBB 22
Arthur Aguiar no Quarto Secreto do BBB 22 Crédito: Reprodução/ Globoplay
Arthur Aguiar disse acreditar que suas fãs contribuíram para a eliminação de Linn da Quebrada do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ele especulava sobre a saída da sister com Pedro Scooby, enquanto os dois malhavam na academia.
"Não que isso seja determinante, mas a galera que está torcendo por mim votou para ela sair também', pontuou o ator. "Porque era a oportunidade de tirar uma pessoa forte e que era contra mim. As minhas fãs, que são fãs independentemente do programa, votaram. Elas votariam. Mas as pessoas que passaram a gostar de mim aqui no programa, não sei', continuou Arthur.
Scooby disse que a rivalidade entre Lina e Douglas também pode ter ajudado na saída da sister, mas ponderou também que eles não sabem o que a cantora pode ter falado no privado com outros participantes. "A gente não sabe o que ela falou sobre a minha volta [do Paredão falso]", concordou Aguiar.
Com 77,6% dos votos, Lina foi eliminada do reality neste domingo (10). Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.
Além da eliminação da cantora, o programa contou com a Prova do Líder e a formação de Paredão. Numa dinâmica de sorte, Eliezer ganhou a liderança e indicou Paulo André ao Paredão. Natália foi a mais votada da casa e puxou Gustavo para a berlinda. A próxima eliminação será na terça (12).

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