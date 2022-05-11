'Batman' fica sem bateria no batmóvel e pede ajuda a policiais em Santa Catarina

Renato Bilbao, fantasiado de Batman, precisou de ajuda da PRF de Santa Catarina para carregar a bateria de seu carro Crédito: PRF/SC

Os policiais rodoviários federais de Santa Catarina tiveram uma surpresa na última semana. Durante um plantão realizado na BR 101, próximo à cidade de Biguaçu, o "Batman" apareceu pedindo ajuda porque a bateria de seu Batmóvel havia descarregado.

A equipe então, providenciou um cabo de transferência de carga para solucionar o problema e o super-herói poder seguir seu caminho sem mais problemas mecânicos. O "Batman" da rodovia, na verdade era o aposentado Renato Bilbao.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Bilbao realiza trabalhos voluntários em creches, orfanatos e hospitais da região metropolitana de Florianópolis, e estava a caminho de um deles, por isso o traje do super-herói.