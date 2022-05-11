'Batman' fica sem bateria no batmóvel e pede ajuda a policiais em Santa Catarina

Os policiais rodoviários federais de Santa Catarina tiveram uma surpresa na última semana. Durante um plantão realizado na BR 101, próximo à cidade de Biguaçu, o "Batman" apareceu pedindo ajuda porque a bateria de seu Batmóvel havia descarregado.
A equipe então, providenciou um cabo de transferência de carga para solucionar o problema e o super-herói poder seguir seu caminho sem mais problemas mecânicos. O "Batman" da rodovia, na verdade era o aposentado Renato Bilbao.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Bilbao realiza trabalhos voluntários em creches, orfanatos e hospitais da região metropolitana de Florianópolis, e estava a caminho de um deles, por isso o traje do super-herói.
"Não sabemos se foi culpa do Alfred que não fez a manutenção ou do Coringa que sabotou o Batmóvel. Ainda está sob investigação", disse, em tom de brincadeira, Adriano Fiamoncini, responsável pela assessoria de imprensa da PRF de Santa Catarina.