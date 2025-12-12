Susto!

Bárbara Evans descreve pânico em voo durante vendaval

Influenciadora conta que aeronave tentou pousar várias vezes em SP

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:01

Bárbara Evans descreve pânico em voo durante vendaval Crédito: Reprodução Instagram @barbaraevans22

Bárbara Evans, 34, desabafou sobre um susto que viveu na noite de quinta-feira (11). A influenciadora contou que enfrentou uma das turbulências mais fortes de sua vida durante um voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O relato foi publicado em seus stories no Instagram nesta sexta (12).

A viagem deveria terminar no aeroporto de Congonhas, mas o tempo mudou os planos. Ventos que, segundo ela, chegavam a 100 km/h impediram a aproximação segura. "Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje está caindo a ficha", disse, ainda abalada.

Segundo Bárbara, o piloto tentou pousar mais de quatro vezes na capital paulista, sempre sem sucesso. Diante da instabilidade climática, o voo acabou redirecionado para Campinas, no aeroporto de Viracopos. Foi lá que ela desembarcou, aliviada, mas ainda em choque. "O pessoal queria que a gente pegasse outro voo para Congonhas, para tentar de novo. Nem pensar", afirmou.

A influenciadora decidiu seguir viagem de carro até chegar em casa, em busca de segurança e distância de uma nova tentativa aérea. Em seu relato, reforçou a sensação de vulnerabilidade que experimentou no ar. "Agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Estou muito agradecida."

Mãe de três filhos, Bárbara encerrou o depoimento prometendo novas prioridades após o susto. "Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos", declarou.

Este vídeo pode te interessar