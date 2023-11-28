Bárbara Evans conta que um dos gêmeos está na UTI Crédito: Reprodução/Instagram/@barbaraevans22

Bárbara Evans, 32, foi às redes sociais na noite de hoje para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dos filhos gêmeos, Álvaro e Antonio, que nasceram nesta tarde. Os meninos são frutos do casamento da modelo com o empresário Gustavo Theodoro, 32.

Eles já são pais de Ayla, de 1 anos e 7 meses. Bárbara contou que um dos bebês está na UTI em observação, porém, apenas por precaução.