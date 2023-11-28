Bárbara Evans conta que um dos gêmeos está na UTI

Bárbara Evans, 32, foi às redes sociais na noite de hoje para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dos filhos gêmeos, Álvaro e Antonio, que nasceram nesta tarde. Os meninos são frutos do casamento da modelo com o empresário Gustavo Theodoro, 32.
Eles já são pais de Ayla, de 1 anos e 7 meses. Bárbara contou que um dos bebês está na UTI em observação, porém, apenas por precaução.
"Nasceram, meus pacotinhos. Nasceram ótimos. O Antonio está comigo e Álvaro, que é o maiorzão nasceu com um pequeno desconforto da respiração e está na observação, acho que vai passar a noite lá, por precaução", disse Bárbara, que depois se corrigiu, dizendo que o menino estava na UTI. "E o Antonio está aqui, branquelo, branquelo, ele é menorzinho", contou ela, explicando que o marido estava com o filho mais velho.