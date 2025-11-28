Baleia da Faria Lima ganha novo gorro após decoração viralizar por formato fálico

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:36
A baleia metálica que marca a entrada do Teatro B32, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, recebeu uma nova decoração de Natal após o gorro instalado na escultura viralizar por remeter a um órgão sexual masculino. O adereço, colocado no início da semana, era um chapéu de Papai Noel vermelho que cobria quase todo o topo da obra e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais.
Os internautas compararam o formato do gorro a um símbolo fálico e multiplicaram piadas. Entre os apelidos atribuídos à baleia natalina estavam “Moby Dick”, “cacetáceo”, “Jebarte” e “pirOrca”.
Diante da repercussão, o Teatro B32 trocou o item decorativo. O novo gorro é menor e cobre apenas parcialmente a cabeça da escultura, evitando o look fálico que repercutiu.
A baleia é uma escultura de 20 metros de comprimento e 15 metros de altura instalada desde 2021 na praça externa do edifício Birmann 32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Feita de alumínio e vidro, a peça foi idealizada pelo arquiteto espanhol Mathias Tolosa e construída sob direção de Rafael Birmann. Hoje, funciona como um marco da região e frequentemente recebe intervenções temáticas em datas comemorativas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta