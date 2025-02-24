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Avião com Ludmilla faz pouso de emergência após falha técnica no ar

A cantora relatou aos seguidores que seu voo precisou fazer pouso de emergência após falha técnica no ar. Ela sinalizou que passa bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 17:57

Avião de Ludmilla faz pouso de emergência
Avião de Ludmilla faz pouso de emergência Crédito: Reprodução @ludmilla
Ludmilla relatou aos seguidores que seu voo precisou fazer pouso de emergência após falha técnica no ar. Ela sinalizou que passa bem.
A cantora disse que estava a caminho de São Paulo. "A gente tá fazendo um pouso de emergência agora. Meu Deus, tava a caminho do evento da Kings League em São Paulo".
Ludmilla explicou que retorno da aeronave ao Rio se deu pela falha técnica no ar. "Mas deu uma falha técnica no avião e a gente está tendo que pousar e agora voltando para o Rio de Janeiro. Não passa WiFi, gente".
Na sequência, ela explicou que o pouso ocorreu bem. "Pousamos, amém! Menina que frio na barriga doido".
Ludmilla não deu mais explicações sobre a falha técnica. Após sinalizar que tudo estava bem, ela postou uma publicidade.

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