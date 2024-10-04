Atriz Maidê Mahl tem alta da UTI após quase um mês internada

A atriz Maidê Mahl Crédito: @maidemahl no Instagram

Maidê Mahl, 31, foi transferida da UTI para a enfermaria nesta quinta-feira (3), após quase um mês internada. O estado de saúde dela é estável, informou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ao UOL, na manhã desta sexta-feira (4).

INTERNAÇÃO

Atriz ficou internada quase um mês em estado grave, após passar 3 dias desaparecida no início de setembro. Maidê foi encontrada desacordada em um quarto de hotel no dia 5 do mês passado, em São Paulo.

Ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca. Maidê foi atendida pelo Samu no local e depois levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

A atriz deu entrada no hotel no dia 2 de setembro, data em que ela desapareceu. A polícia não encontrou indícios de que outras pessoas estiveram com ela.

QUEM É MAIDÊ MAHL?

Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.

A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.

Ela também é modelo. Em 2017, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!), já esteve no casting de modelos da Mega Model e faz parte do casting da Mega Stage.