Luto

Atriz Estelle Harris, de 'Seinfeld' e 'Toy Story', morre aos 93 anos nos EUA

Artista estava ao lado do filho em seus últimos momentos. Sua morte decorreu de causas naturais.
Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 08:16

Estelle Harris morreu poucos dias antes de completar 94 anos Crédito: Reprodução/NBC
A atriz Estelle Harris morreu neste sábado (2) aos 93 anos em Palm Desert, California (EUA). Ela completaria 94 anos nesta segunda-feira (4).
A artista era famosa por interpretar Estelle Costanza, mãe da personagem George da série "Seinfeld", dublando a voz da Sra. Cabeça de Batata em "Toy Story", entre outros papeis. Sua morte decorreu de causas naturais.
O filho de Estelle, Glen Harris, conversou com o site Deadline sobre a morte da atriz. "É com grande remorso e tristeza anunciar que Estelle Harris faleceu esta noite às 18h25", disse Glen, que estava junto à mãe no momento de sua morte.
"Sua bondade, paixão, sensibilidade, humor, empatia e amor eram praticamente incomparáveis, e ela fará muita falta a todos que a conheceram", continuou o filho.
Jason Alexander, 62, que interpretou George Costanza em "Seinfeld", homenageou a colega de série em seu Twitter.
"Uma das minhas pessoas favoritas se foi - minha mãe da TV, Estelle Harris. A alegria de brincar com ela e saborear seu riso glorioso foi um deleite. Eu te adoro, Estelle. Amor à sua família. Serenidade agora e sempre", escreveu.

