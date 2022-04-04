Atriz Estelle Harris, de 'Seinfeld' e 'Toy Story', morre aos 93 anos nos EUA

A atriz Estelle Harris morreu neste sábado (2) aos 93 anos em Palm Desert, California (EUA). Ela completaria 94 anos nesta segunda-feira (4).
A artista era famosa por interpretar Estelle Costanza, mãe da personagem George da série "Seinfeld", dublando a voz da Sra. Cabeça de Batata em "Toy Story", entre outros papeis. Sua morte decorreu de causas naturais.
O filho de Estelle, Glen Harris, conversou com o site Deadline sobre a morte da atriz. "É com grande remorso e tristeza anunciar que Estelle Harris faleceu esta noite às 18h25", disse Glen, que estava junto à mãe no momento de sua morte.
"Sua bondade, paixão, sensibilidade, humor, empatia e amor eram praticamente incomparáveis, e ela fará muita falta a todos que a conheceram", continuou o filho.
Jason Alexander, 62, que interpretou George Costanza em "Seinfeld", homenageou a colega de série em seu Twitter.
"Uma das minhas pessoas favoritas se foi - minha mãe da TV, Estelle Harris. A alegria de brincar com ela e saborear seu riso glorioso foi um deleite. Eu te adoro, Estelle. Amor à sua família. Serenidade agora e sempre", escreveu.