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Atriz de 'Harry Potter' investe em fetiche em cabelo no OnlyFans para pagar dívidas

Jessie Cave, intérprete de Lilá Brown na saga, convida seguidores para 'estranha jornada'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2025 às 15:06

Jessie Cave agora e na época de 'Harry Potter'
Jessie Cave agora e na época de 'Harry Potter' Crédito: Instagram/Divulgação
Para quitar dívidas, uma das atrizes da saga "Harry Potter" resolveu investir na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.
Mas Jessie Cave, intérprete de Lilá Brown nos filmes de ficção, não pretende exibir fotos sensuais ou seminua. O nicho encontrado por ela é o de fetiche em cabelo.
"Sons de cabelo de alta qualidade, barulho quando penteio ele. É um fetiche, espero. Vou fazer coisas muito sensuais com meu cabelo", afirmou ela em um vídeo enquanto mexe nas longas madeixas loiras. "Junte-se a mim nesta nova e estranha jornada", escreveu na legenda.
Na saga, ela viveu a namorada de Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint. Jessie também atuou em filmes como "Orgulho e Esperança" e "Inkheart".
Em 2021, a atriz passou por um susto quando seu filho, então com três meses, foi internado com Covid.

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