Atriz Camila Morgado curte noite em bar tradicional de Jardim da Penha

Visita aconteceu após a artista participar do Trilhas da Cultura, programa voltado para o setor audiovisual do ES

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2025 às 16:38

A atriz Camila Morgado no bar Pimenta Carioca, em Jardim da Penha Crédito: Reprodução/Instagram/@barpimentacarioca

A atriz Camila Morgado, conhecida por seus papéis em "Avenida Brasil" (2012), "Bom Dia, Verônica" (2020) e "Pantanal" (2022), aproveitou a noite desta terça-feira (11) para curtir o bar Pimenta Carioca, localizado em Jardim da Penha, Vitória. >

A visita aconteceu após a artista participar do Trilhas da Cultura, programa voltado para a capacitação técnica e qualificação profissional no setor audiovisual do Espírito Santo. De acordo com Alexandra Pimenta, proprietária do estabelecimento, Camila chegou acompanhada de amigos e curtiu o momento descontraído. >

"Ela só veio relaxar. Estava no HubES+, dando uma palestra, e a Lucia Caus (diretora do Festival de Cinema de Vitória), junto com outros amigos, a trouxe ao Pimenta. Conversamos e contamos casos", relatou Alexandra.>

A atriz está no ES para ministrar duas masterclasses sobre atuação e direção de atores no cinema, teatro e TV. As aulas acontecem nos dias 11 e 12 de março, às 18h, no Hub ES+, reunindo profissionais e interessados no universo audiovisual.>

Além de marcar presença no evento, Camila mostrou que sabe aproveitar a hospitalidade capixaba, escolhendo um dos bares mais tradicionais da capital para encerrar a noite.>

