Culto

Baby do Brasil pede que pessoas perdoem abusos sexuais e é criticada

"Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa", disse a cantora. Fala repercutiu nas redes sociais

Na última segunda-feira (10), durante apresentação na casa noturna D-Edge, em São Paulo, a cantora Baby do Brasil fez um culto no qual pediu para que pessoas que tenham sofrido abusos sexuais perdoem os abusadores. O trecho do vídeo viralizou e rendeu a ela muitas críticas. Ela não se pronunciou sobre isso.>