Ator de 'Um Maluco no Pedaço' morre aos 42 anos após ataque cardíaco

Ele interpretou a versão criança de Will Smith e também atuou em ‘The Jacksons’

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:36

Ator Floyd Roger Myers Jr. morreu aos 42 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@rocwonder

Floyd Roger Myers Jr., ator que ficou conhecido por interpretar a versão jovem de Will Smith em um episódio da série "Um Maluco no Pedaço", morreu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco.

A morte foi confirmada pelo TMZ e a revista People, que divulgaram o relato da mãe do artista, Trice Myers. Ela contou que havia conversado com o filho poucas horas antes dele ser encontrado sem vida em sua casa, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

Segundo a mãe, o ator vinha enfrentando problemas de saúde. Ela contou ainda que Floyd havia sofrido três ataques cardíacos nos últimos três anos.

Myers Jr. teve uma carreira marcante ainda na infância. Além da participação em "Um Maluco no Pedaço", ele interpretou o jovem Marlon Jackson, irmão de Michael Jackson, na minissérie "Os Jacksons: Um Sonho Americano", exibida em 1992. Já em 2000, atuou na série "Young Americans".

De acordo com a People, a família está arrecadando fundos para custear o funeral. Uma campanha foi criada no GoFundMe com o objetivo de cobrir as despesas da cerimônia de despedida, marcada para segunda-feira, 3 de novembro.

