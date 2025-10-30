Editorias do Site
Redes Sociais

Ator de 'Um Maluco no Pedaço' morre aos 42 anos após ataque cardíaco

Ele interpretou a versão criança de Will Smith e também atuou em ‘The Jacksons’

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:36

Ator Floyd Roger Myers Jr. morreu aos 42 anos
Ator Floyd Roger Myers Jr. morreu aos 42 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@rocwonder

Floyd Roger Myers Jr., ator que ficou conhecido por interpretar a versão jovem de Will Smith em um episódio da série "Um Maluco no Pedaço", morreu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco.

A morte foi confirmada pelo TMZ e a revista People, que divulgaram o relato da mãe do artista, Trice Myers. Ela contou que havia conversado com o filho poucas horas antes dele ser encontrado sem vida em sua casa, no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

Segundo a mãe, o ator vinha enfrentando problemas de saúde. Ela contou ainda que Floyd havia sofrido três ataques cardíacos nos últimos três anos.

Myers Jr. teve uma carreira marcante ainda na infância. Além da participação em "Um Maluco no Pedaço", ele interpretou o jovem Marlon Jackson, irmão de Michael Jackson, na minissérie "Os Jacksons: Um Sonho Americano", exibida em 1992. Já em 2000, atuou na série "Young Americans".

De acordo com a People, a família está arrecadando fundos para custear o funeral. Uma campanha foi criada no GoFundMe com o objetivo de cobrir as despesas da cerimônia de despedida, marcada para segunda-feira, 3 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Globo faz dança das cadeiras e transforma a cara de seus principais telejornais

Globo faz dança das cadeiras e transforma a cara de seus principais telejornais

Imagem - Virginia se fantasia de Cruella para festa de Halloween com filhos e Vini Jr. em Madri

Virginia se fantasia de Cruella para festa de Halloween com filhos e Vini Jr. em Madri

Imagem - Wanessa Camargo desmente affair com Dan Reynolds durante voo

Wanessa Camargo desmente affair com Dan Reynolds durante voo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Veja como foi o evento "Turismo com Sabor Capixaba" na Rede Gazeta

Veja como foi o evento "Turismo com Sabor Capixaba" na Rede Gazeta
Imagem - Feira Literária na Ufes, inauguração do Armazém 5 e documentário nesta quinta (30)

Feira Literária na Ufes, inauguração do Armazém 5 e documentário nesta quinta (30)
Imagem - Globo faz dança das cadeiras e transforma a cara de seus principais telejornais

Globo faz dança das cadeiras e transforma a cara de seus principais telejornais