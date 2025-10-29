Famosos

Wanessa Camargo desmente affair com Dan Reynolds durante voo

Artista chama história de suposto envolvimento com cantor do Imagine Dragons de 'sem pé nem cabeça'

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:11

Wanessa Camargo rebate boatos que envolvem Dan Reynolds Crédito: Folhapress

A cantora Wanessa Camargo usou as redes sociais para desmentir notícias que têm viralizado na internet sobre uma suposta ficada com Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, no banheiro de um avião em 2018.

A artista afirma que ao ler os boatos, primeiro caiu na risada, mas depois ficou preocupada com a repercussão, pois seus filhos usam redes sociais.

A informação da suposta relação sexual em pleno voo foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo ela, o envolvimento teria acontecido numa ponte-aérea entre Rio e São Paulo quando Wanessa ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz.

"Não falo de fofoca, mas isso foi tão bizarro. E num avião eu tenho tanto medo que nem consigo pensar. Nem conheço a pessoa, apesar de sermos fãs. É algo surreal, sem pé nem cabeça. Tem gente que acredita no absurdo", desabafou ela, que ainda pediu mais responsabilidade para parte da imprensa.

Foi em maio de 2022 que Wanessa Camargo anunciou a separação com o empresário Marcus Buaiz. Eles ficaram juntos por 17 anos e têm dois filhos, João e José.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", dizia a nota.

