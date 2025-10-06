Editorias do Site
Festa de Graciele Lacerda teve beijão em Zezé di Camargo e show de Wanessa

Capixaba caprichou na celebração de 45 anos, em São Paulo. Os convidados usaram abadás personalizadas com o nome da aniversariante

Redação de A Gazeta

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:10

A capixaba Graciele Lacerda comemorou seus 45 anos com uma festa temática em São Paulo, com forte presença da família. A aniversariante posou ao lado do marido, Zezé Di Camargo, e da filha Clara, de nove meses, que roubou a cena com simpatia.

Aniversário de Graciele Lacerda teve tema de onça, em São Paulo
Aniversário de Graciele Lacerda teve tema de onça, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

Quem também esteve por lá prestigiando a capixaba foi a cantora Wanessa Camargo, acompanhada dos filhos João Marcus e João Francisco. Inclusive, a participante do Danças dos Famosos fez um show com seus maiores sucessos e animou os convidados da festa.

Wanessa Camargo cantou na festa de Graciele Lacerda
Wanessa Camargo cantou na festa de Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

“A Wanessa é uma pessoa especial. É uma pessoa linda, torço muito por ela. E eu desejo que ela seja uma pessoa bem realizada, feliz na vida dela, porque ela merece”, disse Graciele, agradecendo também a um amigo que ajudou a pagar o cachê do show.

“Eles pagaram o cachê real, não teve desconto não”

Entre os registros, Zezé e Graciele protagonizaram um beijo diante dos flashes. Uma das curiosidades é que os convidados circulavam na festa vestindo abadás personalizadas com o nome da aniversariante. A festa celebrou a boa fase da influencer e marcou mais um capítulo público da família Camargo reunida.

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda protagonizaram um beijão na festa
Zezé di Camargo e Graciele Lacerda protagonizaram um beijão na festa Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

O animal print deu o tom da noite. Graciele escolheu um vestido de oncinha e combinou o look com o da pequena Clara, que surgiu com a mesma estampa, virando o centro das atenções a cada clique. A estética “wild” se estendeu ao buffet e a itens da decoração, em referência à onça.

