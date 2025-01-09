Graciele Lacerda nega que filha seja prematura e desabafa sobre parto

Graciele Lacerda Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial

Graciele Lacerda, 44, negou que Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, seja prematura. A criança veio ao mundo pesando 2,330 kg no dia 25 de dezembro de 2024

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e explicou a condição da filha. "A Clara não nasceu prematura. Ela nasceu de 37 semanas e três dias. Só é considerada prematura antes das 37."

"Ela nasceu pequenininha por conta de uma situação do meu parto que eu ainda vou contar para vocês", disse Graciele Lacerda.

A esposa de Zezé disse que vai explicar o que aconteceu no parto em outro momento. "Sei que estou devendo esse relato de parto, mas não tenho tempo para parar e gravar, mas vou fazer isso, e daí vocês vão entender por que ela nasceu miudinha. Mas ela não é prematura."