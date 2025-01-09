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Graciele Lacerda nega que filha seja prematura e desabafa sobre parto

Capixaba abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e explicou a condição da filha: "A Clara não nasceu prematura"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:34

Graciele Lacerda
Graciele Lacerda Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda, 44, negou que Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, seja prematura. A criança veio ao mundo pesando 2,330 kg no dia 25 de dezembro de 2024
A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e explicou a condição da filha. "A Clara não nasceu prematura. Ela nasceu de 37 semanas e três dias. Só é considerada prematura antes das 37."
"Ela nasceu pequenininha por conta de uma situação do meu parto que eu ainda vou contar para vocês", disse Graciele Lacerda.
A esposa de Zezé disse que vai explicar o que aconteceu no parto em outro momento. "Sei que estou devendo esse relato de parto, mas não tenho tempo para parar e gravar, mas vou fazer isso, e daí vocês vão entender por que ela nasceu miudinha. Mas ela não é prematura."
Graciele ainda reforçou que Clara é tranquila. "Ela só come e dorme. Ela acorda e chora querendo peito. Depois disso, a paz reina."

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