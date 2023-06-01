Justiça

Ator da série 'That '70s Show' é condenado por estupro de duas mulheres

Três mulheres denunciaram ter sido agredidas sexualmente por Masterson entrr 2001 e 2003, na casa do ator em Los Angeles. Apenas dois casos tiveram um veredicto do júri
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 08:40

O ator Danny Masterson como Jameson Bennett na série
O ator Danny Masterson como Jameson Bennett na série "The Ranch" Crédito: REPRODUÇÃO/NETFLIX
Conhecido pela série de TV That '70s Show, Danny Masterson foi condenado por estuprar duas mulheres, em novo julgamento nesta quarta-feira, 31. O júri formado por sete mulheres e cinco homens definiu que o ator de 47 anos era culpado em dois casos, mas não conseguiu chegar a um veredicto sobre o terceiro.
Três mulheres denunciaram ter sido agredidas sexualmente por Masterson entrr 2001 e 2003, na casa do ator em Los Angeles, segundo as autoridades policiais. Em 2017, a Netflix demitiu o ator da série The Ranch, após os relatos serem divulgados na imprensa. Em 2022, o caso voltou à júri, mas foi anulado por não terem conseguido chegar a um consenso.
Masterson negou as acusações e as relacionou com uma polêmica série documental, Scientology and the Aftermath, da atriz Leah Remini contra seu culto. Ele ainda disse, em comunicado, que se sentia "decepcionado" com a decisão da Netflix.
"As autoridades investigam estas acusações há mais de 15 anos e determinaram que não tinham fundamento. Nunca fui acusado de nenhum crime e muito menos condenado por isso. Neste país, você é inocente até que demonstrem o contrário. No entanto, no atual clima, parece que você é considerado culpado no momento em que é acusado", afirmou.

