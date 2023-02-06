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Arnold Schwarzenegger atropela ciclista nos EUA e testemunhas detalham o acidente

Esta é segunda vez em um ano que o ator se envolve em um acidente de trânsito em Los Angeles, nos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 17:33

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger Crédito: Instagram/@schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger protagonizou mais um acidente de trânsito em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na manhã deste domingo, dia 5, o ator atropelou uma ciclista, que teria entrado repentinamente na frente de seu carro. Ao TMZ, que divulgou as informações, testemunhas disseram que o ator não estava em alta velocidade, mas que não conseguiu frear o veículo a tempo quando a mulher surgiu na pista.
A polícia foi chamada ao local, onde Schwarzenegger explicou a situação. Após o ocorrido, o ator colocou a bicicleta em seu carro e a levou para o conserto. A ciclista foi socorrida e levada a um hospital local com ferimentos leves, onde segue estável. Segundo o portal, a mulher não estava sob efeito de álcool ou drogas.
Vale relembrar que esse é o segundo acidente de trânsito que o ator se envolve em um ano. Em janeiro de 2022, também em Los Angeles, ele colidiu com outros três veículos e saiu ileso. Contudo, uma mulher que estava em outro carro precisou ser levada a um hospital com uma lesão na cabeça.

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