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Arlindo Cruz volta ao hospital para tratar caxumba bacteriana, diz site

Sambista ficou 21 dias internado no mês passado; família atualiza sobre seu estado de saúde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 08:29

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram/@arlindocruzobem
Arlindo Cruz voltou a ser internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Rio de Janeiro. A causa foi uma caxumba bacteriana. As informações foram divulgadas pelo G1, e a internação foi confirmada pelo Estadão.
Para o site, a família deu mais detalhes sobre o tratamento. "Voltamos para o hospital no dia cinco por conta de um inchaço no maxilar, sugerindo que fosse caxumba. Foi uma caxumba bacteriana. Ele está tomando remédio e os sinais vitais são os melhores possíveis", disse Babi Cruz, esposa de Arlindo.
No mês passado, Arlindo ficou 21 dias no hospital por uma pneumonia. Em 2017, o músico sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto estava em sua casa. Esse episódio resultou em uma internação que durou 15 meses, com o sambista passando por 14 cirurgias, incluindo cinco procedimentos na cabeça, e enfrentando uma embolia pulmonar.
As consequências do AVC deixaram marcas, afetando os movimentos do corpo e a capacidade de fala de Arlindo. Desde então, sua recuperação tem sido acompanhada de perto por sua família, que compartilha atualizações sobre seu estado de saúde nas redes sociais.
No carnaval deste ano, Arlindo teve a oportunidade de ser homenageado pela escola de samba Império Serrano. Mesmo com as limitações de saúde, ele marcou presença no desfile, apoiado por sua família e amigos.
A assessoria de imprensa do hospital informou ao Estadão não haver boletins médicos sobre o estado de Arlindo Cruz.

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