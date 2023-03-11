Após shows cancelados, MC Pipokinha publica nota para se desculpar com professores

MC Pipokinha teve show cancelado em Natal/RN por declarações polêmicas Crédito: Instagram@pihrainha

A equipe jurídica da MC Pipokinha usou as redes sociais da funkeira para publicar uma nota de esclarecimento sobre os comentários que a artista fez em relação a renumeração de professores. Na última semana, a cantora debochou do salário da classe, afirmando que ganha R$ 70 mil em meia hora de apresentação. A repercussão da fala foi tão grande que alguns shows foram cancelados pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo

Segundo a nota, divulgada nos stories do Instagram na última sexta (10), MC Pipokinha teria sido "tomada pela emoção" ao responder uma seguidora e que acabou sendo interpretada de maneira equivocada. Em um comentário deixado em uma caixinha de perguntas da rede social, a fã contou que discutiu com uma docente por causa da funkeira.

"Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, pois ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo (...) Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5.000", disse ela.

Entre outros pontos, no documento, a cantora pede desculpas aos que se sentiram ofendidos e enfatiza a importância da classe de profissionais da educação.

Confira a nota na íntegra:

"A assessoria jurídica da cantora Doroth Helena de Sousa Alves, nacionalmente conhecida como 'MC Pipokinha' comunica que, durante essa semana, tomada pela emoção, em um comunicado em sua rede social que acabou sendo interpretada por alguns nichos de maneira equivocada. Neste sentido, cumpre esclarecer que a 'MC Pipokinha', sob nenhuma hipótese, agiu com a pretensão de ofender uma classe tão importante para o crescimento de nosso país.

De todo modo, a cantora vem, por meio da presente nota, formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais da educação, que, em sua opinião, merece ser melhor vista e consequentemente melhor remunerada.

Vale por bem ressaltar que a cantora, infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de empoderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher se expressou de maneira dúbia, dando assim, chance para interpretações pejorativas e que foram distorcidas de sua real intenção.

Em relação ao vídeo que vem circulando em algumas plataformas digitais, onde a cantora aparece com os seus animais de estimação, houve a propagação equivocada de sexualização com os seus pets, sendo clarividente que não houve a prática de nenhum ato de abuso e/ou maus tratos, afastando qualquer cominação legal prevista no artigo 32 da Lei n° 9.605/98.