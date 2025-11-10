"Brasileira"

Após ser expulsa de reality, Gaby Spanic se muda oficialmente para o Brasil

Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 no dia 19 de outubro. Durante uma dinâmica, a peoa deu um tapa na cara de Tàmires

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:29

Gaby Spanic se muda oficialmente para o Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@gabyspanictv

Após ser expulsa de A Fazenda 2025 (Record), Gaby Spanic se mudou oficialmente para o Brasil.

A mudança foi comunicada nas redes sociais da atriz. "É com grande alegria que anunciamos que Gabriela Spanic, a inesquecível intérprete de Paola Bracho, está agora oficialmente estabelecida no Brasil."

"Reconhecida internacionalmente por sua trajetória de sucesso, talento e carisma, Gaby Spanic segue fortalecendo sua conexão com o público brasileiro e abrindo novas oportunidades de colaboração", diz o comunicado nas redes sociais.

A publicação finaliza. "Empresas, marcas e produtores interessados em parcerias, campanhas publicitárias e eventos podem entrar em contato através do link disponível na biografia."

Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 no dia 19 de outubro. Durante uma dinâmica, a peoa deu um tapa na cara de Tàmires.

Este vídeo pode te interessar