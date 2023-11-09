Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Após piada polêmica com Marília Mendonça e broncas, humorista pede desculpas: 'Erro'
Gafe

Após piada polêmica com Marília Mendonça e broncas, humorista pede desculpas: 'Erro'

Giovana Fagundes afirma que não tinha a intenção de rir da morte da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 14:11

A piada feita pela humorista Giovana Fagundes que citava a cantora Marília Mendonça não pegou bem com fãs e familiares da artista. Dessa forma, a comediante usou as redes sociais para afirmar que não teve a intenção de rir da morte dela. Giovana pediu desculpas.
Humorista Giovana Fagundes gravou um video se desculpando sobre a piada que ela fez sobre a queda do avião de Marilia Mendonça
Humorista Giovana Fagundes gravou um video se desculpando sobre a piada que ela fez sobre a queda do avião de Marilia Mendonça Crédito: X
Antes de fazer uma viagem de avião, ela falou: "Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça. Então estou fazendo esse story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta", disse.
Com a repercussão negativa, ela se retratou. "Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", começou.
"Quero pedir desculpas pelo meu erro. A gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília, assim como o Brasil todo. Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte", emendou.

FAMÍLIA DA CANTORA SE MANIFESTOU

O irmão de Mendonça, João Gustavo, reclamou da postagem da comediante. Sem citar o nome de Giovana, publicou no Twitter: "Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né!".
Ruth, a mãe de Marília, também se pronunciou. "Parem de dar palco para gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família, para fazer piadinha. Ela é ridícula."

Veja Também

MC Daniel revela que fez harmonização facial: "Estou mais bonito"

Wanessa e Camilla Camargo se pronunciam e defendem Zezé: "Não é justo"; veja vídeo

"Não queremos manchar o nome dela", diz marido de Ana Hickmann sobre dívidas com banco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Internet Marília Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados