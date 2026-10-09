Após morte de Rick, Renner anuncia carreira solo e promete preservar repertório da dupla

Renner, da dupla Rick & Renner, anunciou por meio das redes sociais nesta quinta-feira (8) que seguirá com a carreira solo após a morte de Rick, em um acidente de helicóptero, no final de setembro.

No novo projeto, "Rick & Renner Pra Sempre - O Legado", Renner irá cantar as músicas que marcaram a trajetória da dupla e também compartilhar histórias da carreira.

"A partida de Rick deixou uma saudade impossível de medir", diz ele comunicado. "Cada canção, cada palco, cada encontro e cada emoção vivida ao longo dessa caminhada permanece para sempre em nossa memória. E é por respeito a essa história, a esse amor do público e a tudo o que foi construído que comunicamos: o legado de Rick & Renner continuará."

Na publicação, também foi feito um pedido para que os fãs da dupla continuem envolvidos nessa nova etapa. Segundo o comunicado, somente com o apoio deles será possível manter vivo o legado musical construído ao longo dos anos.