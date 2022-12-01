Após lançar EP surpresa, Anitta dá entrada em hospital de São Paulo

A cantora Anitta deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (1), em São Paulo. A informação foi dada pelo colunista Lucas Pasin e confirmada pela assessoria da artista. Não foi divulgado o motivo da passagem da dona do hit “Envolver” pela casa de saúde.

"Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. 9 anos nesse sofrimento", disse Anitta na época.