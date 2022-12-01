Após lançar EP surpresa, Anitta dá entrada em hospital de São Paulo

A cantora Anitta deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (1), em São Paulo. A informação foi dada pelo colunista Lucas Pasin e confirmada pela assessoria da artista. Não foi divulgado o motivo da passagem da dona do hit “Envolver” pela casa de saúde.
A notícia veio pouco tempo depois da cantora lançar o seu mais novo EP "À Procura da Anitta Perfeita", na noite desta quarta-feira (30). Anitta estava de férias no Japão e foi direto para o hospital, diz a publicação. No Twitter, a Poderosa tranquilizou os fãs. “Tá tudo bem, gente. Tudo certo”, postou.
Em julho deste ano, a artista precisou fazer uma cirurgia para tratar a endometriose e paralisou sua agenda de shows. Na época, Anitta falou nas redes sociais sobre as dores que sentia antes de receber o diagnóstico.
"Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. 9 anos nesse sofrimento", disse Anitta na época.