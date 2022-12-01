Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Após lançar EP surpresa, Anitta dá entrada em hospital de São Paulo

A informação foi dada pelo colunista Lucas Pasin e confirmada pela assessoria da artista. No Twitter, a cantora acalmou os fãs: “Tá tudo bem, gente. Tudo certo”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 14:12

Anitta venceu na categoria Melhor Artista Feminina Latina
Anitta deu entrada em um hospital  de São Paulo, nesta quinta-feira (1) Crédito:  Reuters / Reuters Cultura
A cantora Anitta deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (1), em São Paulo. A informação foi dada pelo colunista Lucas Pasin e confirmada pela assessoria da artista. Não foi divulgado o motivo da passagem da dona do hit “Envolver” pela casa de saúde.
A notícia veio pouco tempo depois da cantora lançar o seu mais novo EP "À Procura da Anitta Perfeita", na noite desta quarta-feira (30). Anitta estava de férias no Japão e foi direto para o hospital, diz a publicação. No Twitter, a Poderosa tranquilizou os fãs. “Tá tudo bem, gente. Tudo certo”, postou.
Em julho deste ano, a artista precisou fazer uma cirurgia para tratar a endometriose e paralisou sua agenda de shows. Na época, Anitta falou nas redes sociais sobre as dores que sentia antes de receber o diagnóstico.
"Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. 9 anos nesse sofrimento", disse Anitta na época.

Veja Também

Anitta se torna a primeira brasileira a vencer prêmio American Music Awards

Anitta lança EP surpresa em português; vem ouvir "À Procura da Anitta Perfeita"

Richarlison disse que ficaria com Anitta: 'Depois que eu ganhar a Copa'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Hospitais Hospital Albert Einstein Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados