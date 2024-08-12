Aos 74, atriz Cristina Pereira fala pela primeira vez sobre estupro sofrido aos 12 anos

Cristina Pereira conta ter sido vítima de abuso sexual na infância Crédito: Matheus Zanchet/Agência Pressphoto/Divulgação

A atriz Cristina Pereira, com carreira televisiva desde a TV Pirata e mais de 30 filmes na bagagem, gerou uma forte comoção neste domingo (11) ao relatar que foi vítima de um estupro aos 12 anos.

Ela participava de um debate no Festival de Cinema de Gramado, onde está para a estreia de "O Clube das Mulheres de Negócios", novo filme de Anna Muylaert, que estreia em novembro nos cinemas.

"É a primeira vez que falo isso em público, fui estuprada aos 12 anos quando ia para a escola", disse, surpreendendo o elenco e o público presente. "Cheguei no colégio e ninguém se preocupou, só queriam saber porque eu estava chegando atrasada", afirmou a atriz, começando a chorar.

Ela relatou que ia para o colégio, em São Paulo, estudando mentalmente para a prova de francês, quando um homem que fingia ser médico e que queria entregar uma suposta carta à escola a parou na rua e a estuprou. Segundo ela, na época, ainda não havia menstruado.

Durante as filmagens, a atriz relatou o episódio a Muylaert, que levantou da cadeira para abraçá-la. Vários integrantes do elenco, majoritariamente feminino, como Irene Ravache, Louise Cardoso, Katiuscia Canoro, além do ator Luis Miranda, se emocionaram, deixaram seus assentos e se uniram à atriz.

"Eu não sabia nada de sexo e não sabia o que aquele homem tinha feito comigo", disse Pereira, que se revoltou e criticou a "turma do boi, da Bíblia e da bala".

Ela estudava em um colégio de freiras e não houve qualquer tipo de suporte. Na sua família, a recomendação foi que não tornasse o fato público para não se expor. "Eu contei para minha mãe, mas ela pediu que eu não falasse sobre isso", afirmou à Folha.