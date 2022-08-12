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Anne Heche tem morte cerebral anunciada e aparelhos serão desligados

Atriz sofreu um grave acidente de carro no dia 5 de agosto; ela está em ventilação mecânica para doação de órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:12

A atriz Anne Heche (53) teve morte cerebral oficialmente declarada. Familiares disseram ao jornal "Daily Mail" que ela será retirada do suporte de vida após a determinação se algum de seus órgãos restantes poderá ser doado, uma vontade da artista.
Anne Heche está em estado crítico após acidente de carro em Los Angeles
Anne Heche está em estado crítico após acidente de carro em Los Angeles Crédito: Reprodução/ Instagram @anneheche
Ela foi hospitalizada no Grossman Burn Center no hospital West Hills, após sofrer uma grave lesão por anoxia cerebral. Em 5 de agosto, a atriz dirigia em alta velocidade, em Los Angeles, quando perdeu o controle e se chocou com uma casa, provocando um incêndio no local.
Em um comunicado enviado ao site "People" na noite desta quinta (11), um representante de Heche e de sua família agradeceu "a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne".
"Anne tinha um coração enorme e tocou a todos que conheceu com seu espírito generoso. Mais do que seu talento extraordinário, ela viu espalhar bondade e alegria como o trabalho de sua vida, especialmente mover a agulha para a aceitação de quem você ama. Ela será lembrada por sua corajosa honestidade e muita falta por sua luz", continua o texto.

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