Anne Heche tem morte cerebral anunciada e aparelhos serão desligados

A atriz Anne Heche (53) teve morte cerebral oficialmente declarada. Familiares disseram ao jornal "Daily Mail" que ela será retirada do suporte de vida após a determinação se algum de seus órgãos restantes poderá ser doado, uma vontade da artista.

Anne Heche está em estado crítico após acidente de carro em Los Angeles Crédito: Reprodução/ Instagram @anneheche

Ela foi hospitalizada no Grossman Burn Center no hospital West Hills, após sofrer uma grave lesão por anoxia cerebral. Em 5 de agosto, a atriz dirigia em alta velocidade, em Los Angeles, quando perdeu o controle e se chocou com uma casa, provocando um incêndio no local.

Em um comunicado enviado ao site "People" na noite desta quinta (11), um representante de Heche e de sua família agradeceu "a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne".