http://www.agazeta.com.br/hz/tv-e-famosos/anne-hathaway-confirma-o-diario-da-princesa-3-1024
Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Anne Hathaway confirma 'O Diário da Princesa 3'

Disney fecha trilogia quase vinte anos após o segundo filme
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 09:23

Anne Hathaway em cena de
Anne Hathaway em cena de "O Diário da Princesa" Crédito: Divulgação
Aos 41 anos, Anne Hathaway estará de volta na pele de Mia Thermopolis em "O Diário da Princesa 3". A própria atriz revelou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira (4).
O terceiro filme, ainda sem previsão de estreia, será dirigido por Adele Lim. "Milagres acontecem. De volta a Genovia. O conto de fadas continua", escreveu Anne na postagem.
No filme original, de 2001, Mia é uma adolescente nerd e desajeitada que se descobre a herdeira do trono do país fictício Genovia. Sua avó, a rainha, é interpretada por Julie Andrews, hoje com 89 anos.
Em 2005, a Disney lançou uma sequência do filme, que mostra o casamento de Mia. O enredo do terceiro longa ainda não foi divulgado, mas segundo a revista Variety, a expectativa é que a trama traga os novos desafios de Mia após assumir o posto de rainha.
O filme é baseado na série de livros de mesmo nome, da escritora americana Meg Cabot, com mais de dez volumes. O primeiro livro foi publicado em 2000.

Veja Também

5 grandes filmes que estreiam no cinema em outubro

9 séries e filmes que todo amante de histórias de realezas deveria assistir

“Feios”, da Netflix: 18 anos de espera para se tornar uma grande decepção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Disney + Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Regional da Serra
Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra
Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados