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Anitta revela pausa na carreira: 'Vou ficar bastante tempo fora'

Segundo a artista, ela ainda possui alguns compromissos, porém, logo depois, pretende ficar um período em férias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 17:28

Anitta
Anitta revela pausa na carreira Crédito: Reprodução @anitta
Depois de meses intensos de trabalho e premiações, Anitta decidiu fazer uma pausa para descansar. A cantora deu detalhes sobre a decisão em entrevista à Hora da Venenosa da RicTV, afiliada da Record TV no Paraná.
Segundo a artista, ela ainda possui alguns compromissos, porém, logo depois, pretende ficar um período em férias. "Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", disse.
"Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi [para onde vou]. Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora."
Vale ressaltar que, neste ano, a brasileira deu uma entrevista a revista Variety em que menciona ter dois projetos como atriz em andamento.

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