Anitta revela pausa na carreira: 'Vou ficar bastante tempo fora'

Anitta revela pausa na carreira Crédito: Reprodução @anitta

Depois de meses intensos de trabalho e premiações, Anitta decidiu fazer uma pausa para descansar. A cantora deu detalhes sobre a decisão em entrevista à Hora da Venenosa da RicTV, afiliada da Record TV no Paraná.

Segundo a artista, ela ainda possui alguns compromissos, porém, logo depois, pretende ficar um período em férias. "Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", disse.

"Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi [para onde vou]. Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora."