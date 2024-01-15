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Anitta pede que fãs não vaiem Naldo Benny durante um de seus shows

Cantor, que havia dito ser o responsável por abrir caminho da dona do hit 'Envolver', participou de apresentação em Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 11:08

Anitta compartilha registros de mini férias
Anitta  pediu aos seus fãs que não vaiassem Naldo Benny Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
A cantora Anitta pediu aos seus fãs, durante um show em Brasília, que não vaiassem Naldo Benny. O cantor participava de um dos "Ensaios da Anitta" neste sábado, 13.
A dona do hit "Envolver" defendeu o cantor: "Nem todo o mundo precisa gostar. Só que vocês não sabem o que é a sensação de 42 mil pessoas vaiando. E não quero ter essa energia no nosso ensaio, que é tão feliz. Eu sentiria como se fosse para mim".
A plateia reagiu de forma negativa e a cantora pediu silêncio. "Agora vou chamar aqui para cantar um cara de quem as músicas eu adoro. Quando me perguntaram se podia participar, eu lembrei das músicas e falei: Claro, acho super válidas. Acho que vai animar, alegrar, e é isso aí. Quem quiser faz barulho, quem não quiser faz silêncio."
Quando subiu ao palco, Naldo disse: "Brincadeiras à parte, eu respeito e aplaudo de pé tudo que a Anitta conquistou, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Entendi que na internet existe um caminho para a gente brincar e fazer o brasileiro sorrir, ser um pouco mais feliz."
Em uma entrevista de 2022, Naldo havia dito que foi um dos pioneiros da junção do funk com o pop e que foi graças a ele que artistas como Anitta trilharam novos caminhos, o que deixou fãs da cantora revoltados.

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