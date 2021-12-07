Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Anitta é cortada de foto com colegas americanas, e fãs reclamam: 'Xenofobia?'
Nos EUA

Anitta é cortada de foto com colegas americanas, e fãs reclamam: 'Xenofobia?'

Tinashe publicou imagem editada por fã em que a brasileira foi removida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:25

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução @anitta
Os fãs de Anitta, 28, não gostaram nada da foto que a cantora americana Tinashe, 28, escolheu para abrir um álbum sobre o evento da revista Variety que reuniu a nata da indústria musical durante o último final de semana em Los Angeles. Isso porque a brasileira foi removida digitalmente da imagem.
Originalmente, a foto mostrava, da esquerda para a direita, as cantoras Chlöe Bailey, Anitta, Normani e Tinashe. Porém, uma internauta achou que a brasileira estava sobrando e resolveu alterar a imagem. "Preciso fazer algo rápido", brincou na legenda ao republicar a foto.
Tinhashe curtiu tanto a montagem que resolveu publicá-la também. Vale dizer que a foto original, com Anitta, também foi publicada. Porém, ela aparece por último no álbum de fotos, atrás de outras duas imagens.
Foi o suficiente para os fãs da brasileira se sentirem incomodados. "Por que vocês removeram justo a maior cantora?", reclamou um deles, mostrando com dados do Spotify que Anitta é mais ouvida que as colegas.
Sobrou também, claro, para a internauta que fez a edição da imagem. "Tinha que ser fã da Normani fazendo isso. Eles odeiam a Anitta, não sei o motivo", afirmou um internauta. "Isso não foi xenofobia?", questionou outro, observando que a brasileira era a única não americana da imagem.

Veja Também

Solange Almeida e Xand Avião fazem as pazes e cantam após batalha judicial

João Guilherme tenta beijar MC Mirella, mas ela se esquiva

Anitta apoia Tata Werneck após briga com Fiuk: 'Quero ir ao programa de novo'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados