Anitta critica PEC da Blindagem e pede atenção da população para o projeto

Cantora compartilhou uma publicação pedindo mobilização e deixou claro seu incômodo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:03

Crédito: Andre Nicolau/Divulgação / Reprodução Instagram @anitta

Anitta voltou a usar suas redes sociais para se posicionar sobre política, desta vez contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados nesta semana. A artista compartilhou uma publicação pedindo mobilização popular e deixou claro seu incômodo com a proposta. "Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política", escreveu.

A Proposta de Emenda Constitucional foi aprovada em primeiro turno por 353 votos a favor e 134 contrários. Agora, o texto segue para análise do Senado. Se aprovado, trará mudanças significativas na forma como deputados e senadores podem ser processados e presos.

Pelo projeto, prisões em flagrante de parlamentares ficariam restritas, e a abertura de ações penais dependeria de autorização do Congresso. Além disso, o Legislativo teria até 90 dias para avaliar pedidos de prisão ou de processos criminais contra seus próprios membros.

Anitta reforçou o alerta com uma imagem em que se lia: "PEC da Bandidagem NÃO. Senadores, contamos com vocês". A publicação rapidamente ganhou repercussão entre seus milhões de seguidores, que dividiram opiniões sobre a postura da cantora.

Nos últimos anos, a artista tem usado sua visibilidade para comentar pautas políticas e cobrar atenção dos jovens em relação às decisões que impactam o país.

