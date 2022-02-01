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Nos EUA

Anitta confirma affair com jogador da NFL em entrevista a Jimmy Fallon

O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals, que disputa no próximo dia 13 de fevereiro o Super Bowl contra o Los Angeles Rams
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:55

A cantora Anitta, 29, confirmou na noite desta segunda (31), em entrevista ao programa The Tonight Show, que está tendo um affair com um jogador de futebol americano.
O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals, que disputa no próximo dia 13 de fevereiro o Super Bowl contra o Los Angeles Rams.
Anitta em entrevista a Jimmy Fallon no programa
Anitta deu entrevista a Jimmy Fallon no The Tonight Show Crédito: Anitta/Instagram
Na conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a cantora brasileira disse ter certeza que os Bengals vão ganhar e que o apresentador pode até apostar dinheiro nisso.
Na sequência, ela disse: "Sabe por que eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens é jogador do time."

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"Eu sei que eles vão ganhar, porque eu vou me certificar de que ele vai ter uma grande noite na véspera do jogo", completou. Nas redes sociais, internautas apontam que o jogador é Tyler Boyd. Os dois se seguem no Instagram e já trocaram curtidas.
O jogador de futebol americano Tyler Boyd
O jogador de futebol americano Tyler Boyd Crédito: Tyler Boyd/Instagram
Em uma publicação que o atleta fez nesta segunda (31), com fotos suas jogando, Anitta comentou com um "afff" seguido de emojis de coração vermelho. Boyd tem 27 anos e é wide receiver do Cincinnati Bengals. Ele atua na equipe desde 2019.

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