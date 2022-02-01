Anitta confirma affair com jogador da NFL em entrevista a Jimmy Fallon

A cantora Anitta, 29, confirmou na noite desta segunda (31), em entrevista ao programa The Tonight Show, que está tendo um affair com um jogador de futebol americano.

O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals, que disputa no próximo dia 13 de fevereiro o Super Bowl contra o Los Angeles Rams.

Anitta deu entrevista a Jimmy Fallon no The Tonight Show Crédito: Anitta/Instagram

Na conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a cantora brasileira disse ter certeza que os Bengals vão ganhar e que o apresentador pode até apostar dinheiro nisso.

Na sequência, ela disse: "Sabe por que eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens é jogador do time."

"Eu sei que eles vão ganhar, porque eu vou me certificar de que ele vai ter uma grande noite na véspera do jogo", completou. Nas redes sociais, internautas apontam que o jogador é Tyler Boyd. Os dois se seguem no Instagram e já trocaram curtidas.

O jogador de futebol americano Tyler Boyd Crédito: Tyler Boyd/Instagram