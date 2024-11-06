Angélica promete revelações de convidados e dela própria no especial '50 & Uns'

Angélica em divulgação da série Angélica 50 & Uns Crédito: Alex Santana / Divulgação

Depois do "50 & Tanto", lançado em 2023, Angélica retorna com "50 & Uns", mais uma série de entrevistas descontraídas, agora com homens. A produção estreia no próximo domingo (10), no Globoplay, e dia 12, às 22h45, no GNT. Em paralelo, aos domingos, o Fantástico vai exibir a versão reduzida de cada episódio.

Se já era de se esperar que nomes como Luciano Huck (o maridão), Gil do Vigor e Lázaro Ramos estivessem presentes, é de se surpreender que Antônio Fagundes, Tony Ramos, Ney Matogrosso e o ministro do STF Flávio Dino também tenham topado se abrir sobre temas como sexo, amor, família, política e vida.

A apresentadora disse que ficou surpresa com a vontade dos convidados em se abrirem. "Eu acho que eles estão percebendo que tem que quebrar alguns tabus", opinou.

Cada convidado, evidentemente, teve sua particularidade. A equipe precisou ter um protocolo mais rígido no episódio que entrevistou Dino, enquanto outros tiveram um clima mais descontraído e mais surpreendente.

"As conversas foram tão abertas e tão sentidas que se criaram novas redes, como Antônio Fagundes e Gil do Vigor se abraçando", disse Chico Felitti, criador e diretor de conteúdo.

O jornalista ainda prometeu mais revelações sobre a vida de Angélica e dos convidados: "As conversas com os convidados, no masculino, puderam trazer à tona aspectos muito interessantes da vida da Angélica. O público vai conhecer lados inéditos de alguns dos seus maiores ídolos".

"As pessoas não haviam me visto falando de determinados assuntos, num local onde eu me sentia confortável para falar", completou a apresentadora.