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Briga de família

Andressa Urach vai ao hospital com dores no peito após estresse com filho

Arthur Urach e Andressa têm se desentendido. Em um vídeo postado nesta semana, Artur  expôs uma suposta negligência da modelo em razão da ''fé fanática''
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 10:51

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito
Andressa Urach fala sobre briga com primogênito Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial
As recentes discussões públicas entre a modelo e influenciadora Andressa Urach, 34, e seu filho Arthur, 17, fizeram com que ela tivesse de dar entrada em um hospital após sentir fortes dores no peito.
"Estou com muita dor no peito. Começou domingo, quando eu comecei a me estressar. E então começou uma dor de cabeça muito forte e constante", disse ela em vídeo em seu canal no YouTube.
De acordo com Andressa, a preocupação foi ainda maior por causa da hipertensão. "Eu fico bastante preocupada porque tenho pressão alta. Não posso me estressar que infelizmente fico muito mal", contou.
Após passar por um hospital do SUS de Arroio do Meio, a cidade em que mora no interior do Rio Grande do Sul, a modelo disse que já se sentia melhor e que, após coletar sangue, fazer eletrocardiograma e ser medicada, teria de esperar mais alguns dias para o diagnóstico exato.
Filho mais velho de Andressa, Arthur fez um vídeo em seu canal no YouTube e na legenda expôs uma suposta negligência da modelo num dia em que a "fé fanática" dela teria ocasionado uma quase morte dele após tanta dor.
"Me levou para a igreja 6 da manhã e foi para o presídio cuidar das pessoas, me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite, quando eu tava agoniando de dor. Estava com a minha vida em risco, quase tive uma sepse (foi o que os médicos disseram), tive que fazer uma lavagem estomacal. Quase morri por conta da fé fanática dela", descreveu Arthur.
Andressa rebateu: "Arthur está mentindo. Eu o levei para retirar a vesícula e tenho uma foto arquivada no Instagram como prova. Nessa época, antes da cirurgia, passei na igreja e pedi o pastor para orar. Fomos parar em um hospital público porque eu estava totalmente sem dinheiro. Tinha dado tudo e estava cega!", assumiu Urach, que já tinha reclamado do filho há um mês.
"Ela [namorada dele] virou a cabeça dele e o joga contra mim. A minha nora é feminista e eu sou conservadora. É uma relação difícil."

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