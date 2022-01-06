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Andressa Urach diz que bloqueou 'amigas gostosas' por ciúme do marido

Modelo pediu desculpas, mas vetou 'corpitcho' em sua rede social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:05

Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes
Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes Crédito: Bruno Dias Fotografia
A modelo Andressa Urach, 34, revelou aos seus seguidores que tem bloqueado suas "amigas gostosas e lindas" de sua rede social por sentir ciúme do marido, o empresário Thiago Lopes, 37.
Segundo ela, é ele quem cuida da conta e bloqueia qualquer conteúdo ofensivo. Porém, a parte do veto às mulheres bonitas fica por conta dela. "Sou uma pessoa super ciumenta e meu marido cuida das minhas redes sociais. Eu já deixei de seguir várias amigas super lindas, maravilhosas e gostosas porque elas ficam mostrando o corpitcho e eu não quero que meu marido veja", disse.
Andressa Urach está grávida de um menino, Leon. Apesar das dificuldades que vêm com a gestação, ela disse estar contente de sentir o filho na barriga. "A única parte boa é que já tô sentindo o Leon chutar, e ele chuta muito, de manhã, tarde e noite", revelou em outro vídeo.
"As pessoas romantizam a gravidez", afirmou a ex-peoa, ecoando uma fala de Bárbara Evans, outra famosa que está grávida. "A única parte boa é o neném, porque o processo, meu Deus", emendou.

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Ela também falou no Instagram sobre os problemas de autoestima que teve ao longo da gravidez. No sexto mês da gestação, confessa que "só agora está começando a se sentir bonita".
"O início foi muito difícil, me achava feia, gorda, inchada, enjoava muito e chorava por qualquer motivo", contou em publicação na quinta-feira (30). "Agora continuo chorando [risos], mas me sinto mais bonitinha porque a barriguinha está aparecendo."
Andressa viveu períodos conturbados após anunciar sua gravidez, desde problemas financeiros até uma separação do marido e briga judicial contra a Igreja Universal, seguidas por reconciliações com ambos.

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