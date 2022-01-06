Andressa Urach diz que bloqueou 'amigas gostosas' por ciúme do marido

Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes Crédito: Bruno Dias Fotografia

A modelo Andressa Urach, 34, revelou aos seus seguidores que tem bloqueado suas "amigas gostosas e lindas" de sua rede social por sentir ciúme do marido, o empresário Thiago Lopes, 37.

Segundo ela, é ele quem cuida da conta e bloqueia qualquer conteúdo ofensivo. Porém, a parte do veto às mulheres bonitas fica por conta dela. "Sou uma pessoa super ciumenta e meu marido cuida das minhas redes sociais. Eu já deixei de seguir várias amigas super lindas, maravilhosas e gostosas porque elas ficam mostrando o corpitcho e eu não quero que meu marido veja", disse.

Andressa Urach está grávida de um menino, Leon. Apesar das dificuldades que vêm com a gestação, ela disse estar contente de sentir o filho na barriga. "A única parte boa é que já tô sentindo o Leon chutar, e ele chuta muito, de manhã, tarde e noite", revelou em outro vídeo.

"As pessoas romantizam a gravidez", afirmou a ex-peoa, ecoando uma fala de Bárbara Evans, outra famosa que está grávida. "A única parte boa é o neném, porque o processo, meu Deus", emendou.

Ela também falou no Instagram sobre os problemas de autoestima que teve ao longo da gravidez. No sexto mês da gestação, confessa que "só agora está começando a se sentir bonita".

"O início foi muito difícil, me achava feia, gorda, inchada, enjoava muito e chorava por qualquer motivo", contou em publicação na quinta-feira (30). "Agora continuo chorando [risos], mas me sinto mais bonitinha porque a barriguinha está aparecendo."