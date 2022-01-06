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'2022 começou com grandes emoções', diz Maraisa sobre problema com voo de Maiara

Irmãs fazem live no Instagram e conversaram com fãs nas redes sociais após incidente com avião; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:01

Maiara
Maiara Crédito: Reprodução @maiara
Em clima descontraído, Maiara e Maraisa fizeram uma breve "live" no Instagram para falar sobre o incidente com o avião em que estava Maiara nesta terça-feira, 4. A aeronave comercial que levava a cantora de Navegantes (SC) a São Paulo precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Segundo a Infraero, um pássaro se chocou com uma das turbinas e causou o contratempo. Todos os passageiros do voo LA3275, da Latam, foram transferidos de voo. A companhia aérea explica, em nota, que o evento, chamado de "bird strike", faz com que o avião tenha que pousar - o que é considerado um procedimento comum.
Nas redes sociais, Maiara explicou o ocorrido: "quero agradecer a preocupação de todos vocês. Eu passei um sustinho no voo. A gente foi pegar voo de Navegantes para São Paulo à noite e aí entrou um pássaro na turbina, mas a gente desceu em Floripa e, graças à Deus, deu tudo certo", disse.
Já a irmã da cantora desabafou: "gente, vou te falar, 2022 já começou com grandes emoções. A Maiara já começou passando susto em nós". Maraisa também contou que checou as redes sociais da irmã para saber sobre ela. "Eu caçando a Maiara também...saiu a notícia e eu 'buguei'. Aí, fui procurar nos stories a Maiara e ela posta um churros. Ela tinha acabado de postar um churros! (sic.) O Brasil inteiro procurando a menina e a menina posta um churros", se diverte.
Maiara e Maraisa realizaram um show em Barretos, no interior paulista, no Hospital do Amor, na noite desta quarta-feira, 6. "Agora vamos trabalhar, vamos ajudar o Hospital do Câncer de Barretos e fazer um show especial. E 2022 tá com tudo, vamos pra cima", conclui Maiara.

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