Ana Paula Siebert diz que empresários sofrem preconceito e são vistos como 'demônios'

Esposa de Roberto Justus ressaltou que histórias de prosperidade deveriam servir como exemplo e motivação, e não como motivo de críticas

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:12

A empresária Ana Paula Siebert Crédito: Instagram/@anapaulasiebert

A influenciadora e empresária Ana Paula Siebert, 37, criticou parte da população brasileira que, segundo ela, enxerga os empresários como "demônios". Para a esposa do apresentador Roberto Justus, 70, existe um preconceito estrutural contra quem alcança sucesso financeiro.

Ela ressaltou que histórias de prosperidade deveriam servir como exemplo e motivação, e não como motivo de críticas. "Os empresários são uma grande fonte de inspiração, são admirados, mas aqui no Brasil existe um grupo que os enxerga como algo negativo. Empresários são vistos como demônios. Mas por quê? É o empresário que gera empregos, oferece oportunidades, que tem coragem. Por que é tão criticado?", questionou Ana Paula durante entrevista ao influenciador Firmino Cortada.

Ana Paula destacou que essa visão é rara em outros países, onde o sucesso empresarial costuma ser celebrado como exemplo de esforço e motivação. Para ela, o problema no Brasil vai além do julgamento sobre quem ostenta bens ou riqueza -trata-se de uma mentalidade que desvaloriza o trabalho árduo, a iniciativa e a coragem.

"A gente vive num país com uma desigualdade muito grande, não tem como negar isso, e é muito triste", afirmou. "Uns não têm o básico, e outros têm demais, mas acredito que isso deveria servir como uma janela de inspiração, e não como motivo para agressões."

A empresária também ponderou que existem "maus empresários", assim como há "maus funcionários". "Tem gente com muitas condições que usa isso de uma forma maravilhosa -para abrir uma empresa e gerar milhares de empregos, ajudar pessoas ou criar uma ONG. Mas também há empresários terríveis, assim como há funcionários incríveis e outros que não são."

