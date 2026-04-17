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Reality show

Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Sister foi a primeira eliminada da última prova do líder. Juliano, Leandro e Milena ainda estão na disputa
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 12:59

Os brothers do BBB 26 disputaram a primeira fase da aguardada Prova do Finalista nesta quinta-feira, 16. Ana Paula Renault teve o pior tempo e, por isso, enfrenta o último Paredão da edição. Leandro Boneco, Milena e Juliano disputam a segunda fase, um quizz, nesta sexta-feira, 17.
Na primeira fase da dinâmica, os brothers precisaram percorrer um percurso com chaves de carro. Os três que tiveram o melhor tempo, Leandro Boneco, Milena e Juliano, avançaram para a segunda fase do desafio. O participante com o pior tempo, Ana Paula, foi direto para o último Paredão do programa.
Leandro, Milena e Juliano disputam a segunda fase da prova nesta sexta. Eles recebem um treinamento para um quizz que ocorre no programa ao vivo.
Veja os tempos de cada um dos brothers na 1ª fase
- Ana Paula Renault: 01:50.614
- Leandro Boneco: 00:26.941. Brother tomou punição após errar o botão do início da prova e teve 10 segundos de acréscimo.
- Milena: 01:18.279
- Juliano: 00:57.279

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