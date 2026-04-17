Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Os brothers do BBB 26 disputaram a primeira fase da aguardada Prova do Finalista nesta quinta-feira, 16. Ana Paula Renault teve o pior tempo e, por isso, enfrenta o último Paredão da edição. Leandro Boneco, Milena e Juliano disputam a segunda fase, um quizz, nesta sexta-feira, 17.

Na primeira fase da dinâmica, os brothers precisaram percorrer um percurso com chaves de carro. Os três que tiveram o melhor tempo, Leandro Boneco, Milena e Juliano, avançaram para a segunda fase do desafio. O participante com o pior tempo, Ana Paula, foi direto para o último Paredão do programa.

Leandro, Milena e Juliano disputam a segunda fase da prova nesta sexta. Eles recebem um treinamento para um quizz que ocorre no programa ao vivo.

Veja os tempos de cada um dos brothers na 1ª fase

- Ana Paula Renault: 01:50.614

- Leandro Boneco: 00:26.941. Brother tomou punição após errar o botão do início da prova e teve 10 segundos de acréscimo.

- Milena: 01:18.279