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Ana Paula Padrão posta despedida emocionada ao Masterchef

Apresentadora esteve na frente do reality culinário da Band por 10 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 13:05

Ana Paula Padrão
Ana Paula Padrão se despede do reality Masterchef Crédito: Instagram/@anapaulapadraooficial
Após anunciar que não renovou seu contrato com a Band e não apresentará a próxima temporada do Masterchef, Ana Paula Padrão se despediu do programa em suas redes sociais, na terça-feira, 29: "Eu deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado".
A apresentadora, que está à frente do reality culinário há dez anos, comentou que investiu completamente na transição para a função de apresentadora, após sua extensa carreira no jornalismo, e elogiou o Masterchef. "Esse é o programa gastronômico mais importante do Brasil. O produto que mudou a maneira como o brasileiro vê comida e valoriza os incríveis insumos que esse país tem".

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A apresentadora ainda disse estar sempre em processo de mudança. Ana Paula focará em sua carreira de empresária, na área da educação, sem dar mais detalhes.
"Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo. Obrigada a todos, inclusive vocês, que fizeram parte dessa jornada. Amo vocês!", escreveu ela, na legenda.
"A gente mudou a vida de cada uma das pessoas que passaram por aquela cozinha", completou. Por fim, ela agradeceu aos chefs que apresentaram o programa, ao elenco da produção e à equipe "por trás das câmeras".

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