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Ana Paula Padrão atualiza estado de saúde do marido após acidente

Gustavo Diament, internado desde domingo (22), caiu de uma vala de 7 metros após sofrer perseguição de assaltantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 09:03

Ana Paula Padrão, 57, foi às redes sociais na tarde desta quinta-feira (26) para atualizar o quadro de seu marido, Gustavo Diament, 50. Ele está internado desde o último domingo (22), após sofrer um acidente depois de uma perseguição de bandidos.
"Passando aqui para dar notícias do Gustavo, que está melhor. A gente já sabe exatamente qual a extensão dos traumas, de todas as fraturas e a gente sabe que é osso. E osso cola", afirmou.
Gustavo Diament e Ana Paula Padrão
Gustavo Diament e Ana Paula Padrão Crédito: Instagram/ @anapaulapadraooficial
"Já consigo ter um horizonte de planejamento das próximas semanas. A gente fica aqui [no hospital] mais uns bons dias, mas eu espero muito semana que vem ter uma boa notícia e poder ir para casa."
Ana Paula ainda relatou os cuidados que precisa ter com o marido. "Tem uma preparação para isso, ele não se locomove ainda, mas estou fazendo isso com muita felicidade, mas muita felicidade mesmo. Nunca pensei que em uma situação como essa eu pudesse me sentir tão feliz, porque eu sei que ganhei meu marido de novo", declarou.

O QUE ACONTECEU?

A apresentadora do Masterchef (Band) relatou nas redes sociais que o companheiro foi vítima de um assalto na rodovia Dutra, na tarde do último domingo (22), após terem passado o final de semana na Serra da Mantiqueira.
"A gente saiu de lá voltando pra São Paulo ontem, no fim da tarde. Eu tava de carro com o nosso cachorro e o Gustavo tava voltando de moto pela Dutra [rodovia]. E, quando eu já estava entrando em São Paulo, soube que tinha acontecido alguma coisa com ele, me mandaram a localização e eu voltei 30 quilômetros", iniciou.
"Ele foi assaltado. Uma outra moto com duas pessoas armadas fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão, entregou a moto e saiu correndo. Parece que houve uma perseguição e, entre uma pista da Dutra e outra, num determinado trecho, tem uma vala de 7 metros de profundidade. Ele caiu nessa vala.
Em razão da profundidade da vala, Gustavo foi resgatado em uma ação de rapel da equipe de bombeiros e teve múltiplas fraturas detectadas após internação no Hospital Ipiranga, de Arujá, na Grande São Paulo.
"Ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, tem uma vértebra no meio da coluna fraturada, tem uma outra vértebra na base da coluna fraturada e quebrou a bacia. Até agora são os achados e tem outros exames pra fazer. Por enquanto, está descartada cirurgia. Vamos ver nas próximas horas, mas tô sendo muito bem atendida e ele também. Já teve muita dor, foi medicado e vamos ver o que acontece nesses próximos dias", explicou a jornalista.
Ana Paula Padrão transferiu o marido para um hospital mais próximo de sua casa nesta segunda-feira (23). Ela fez questão de agradecer à CCR, Polícia Rodoviária Federal e médicos pelo trabalho ágil para salvar a vida de seu companheiro.
"Os paramédicos fizeram um rapel pra essa vala de 7 metros, conseguiram colocar o Gustavo estável numa prancha, colocaram numa maca e içaram o Gustavo pra fora dessa vala.... Eu assisti o resgate. Foi incrível e obrigado, vocês salvaram meu marido", contou.

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