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  • Melody anuncia versão de "Meiga e Abusada" e Anitta rebate: "Será que vou liberar?"
Babado!

Melody anuncia versão de "Meiga e Abusada" e Anitta rebate: "Será que vou liberar?"

Cantora postou trecho da faixa "Cara de Anjo" nas redes sociais; veja vídeo. Artistas trocaram mensagens irônicas pelas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 08:56

Melody comemora ter sido citada no SBT como cantora que 'ultrapassou Anitta'
Melody e Anitta tiveram uma treta por conta da versão da música "Cara de Anjo" Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@melodyoficial3
Após Melody recusar o convite de Anitta de lançar um remix de "Mil Veces", a cantora anunciou uma nova versão de outra faixa da veterana. Nas redes sociais, Melody publicou um vídeo de sua nova faixa, "Cara de Anjo".
A música chega nesta sexta-feira, 27, nas plataformas de streaming. Na publicação, a artista canta uma nova letra por cima de um remix da canção de Anitta. A estética do clipe original, de 2012, também foi reproduzida na gravação. Na legenda, Melody escreveu:
"Versão melhorada". Nos comentários, Anitta rebateu: "Será que vou liberar?". Isso porque, em 2021, a jovem lançou "Fake Amor", uma paródia de "Fake Love", que foi retirada das plataformas digitais devido a problemas relacionados à liberação e direitos autorais.
Comentário de Anitta na publicação de Melody
Comentário de Anitta na publicação de Melody Crédito: Instagram/ @melodyoficial3

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