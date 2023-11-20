Ana Maria Braga revela nome de neta recém-nascida

Ana Maria Braga revelou o nome da neta no "Mais Você" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Ana Maria Braga revelou o nome da neta recém-nascida, filha de Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora, durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta segunda-feira, 20. Ela também contou que chegou a tempo de conhecer a neta após a viagem para os Emirados Árabes. Veja abaixo.

Ana Maria Braga celebrando a chegada de Lila, sua quinta neta 🤗



Vídeo: Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/sfWWbCrBZw — Portal Alta Definição ▶️ (@portaladplay) November 20, 2023

“Estava morrendo de medo de chegar depois, mas cheguei a tempo de ver a minha netinha nascer. O nome dela é Lila! Lila Maffeis Gonçalves. É minha quinta neta. Ganhamos todos mais uma alma na família. Levei um susto! Porque cresce rápido. Parece fermento esse negócio, a família parece que brota”, contou Ana no programa.

Antes, Mariana Maffeis disse que já tinha escolhido o nome de sua filha que nasceu na segunda-feira, 13. No entanto, ela afirmou que só revelaria o nome em uma live que seria no próximo domingo, 26. O anúncio do nascimento repercutiu depois de ela dizer que estava “intuindo o nome” do bebê após o parto.