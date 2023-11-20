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Vovó do ano

Ana Maria Braga revela nome de neta recém-nascida

Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora, só soube o sexo do bebê no parto e disse que iria "intuir" o nome
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 13:39

Ana Maria Braga retornou ao
Ana Maria Braga revelou o nome da neta no "Mais Você" Crédito: Reprodução/Rede Globo
Ana Maria Braga revelou o nome da neta recém-nascida, filha de Mariana Maffeis, primogênita da apresentadora, durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta segunda-feira, 20. Ela também contou que chegou a tempo de conhecer a neta após a viagem para os Emirados Árabes. Veja abaixo.
“Estava morrendo de medo de chegar depois, mas cheguei a tempo de ver a minha netinha nascer. O nome dela é Lila! Lila Maffeis Gonçalves. É minha quinta neta. Ganhamos todos mais uma alma na família. Levei um susto! Porque cresce rápido. Parece fermento esse negócio, a família parece que brota”, contou Ana no programa.
Antes, Mariana Maffeis disse que já tinha escolhido o nome de sua filha que nasceu na segunda-feira, 13. No entanto, ela afirmou que só revelaria o nome em uma live que seria no próximo domingo, 26. O anúncio do nascimento repercutiu depois de ela dizer que estava “intuindo o nome” do bebê após o parto.
“Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos”, disse Mariana nas redes sociais.

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