Encontro inusitado

Ana Maria Braga encontra Spike Lee em Nova York

Em suas redes sociais, a apresentadora publicou um vídeo relatando como foi o encontro com o artista em terras norte-americanas
Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2024 às 15:46

Ana Maria Braga encontra Spike Lee em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial
As férias de Ana Maria Braga em Nova York estão animadas. A apresentadora, que está há quase um mês na cidade norte-americana, bateu um papo com o cineasta Spike Lee.
A dupla inusitada se encontrou em um jogo de basquete no Madison Square Garden. Em suas redes sociais, Ana Maria publicou um vídeo relatando como foi sua noite no espetáculo esportivo.
"Essa semana tivemos a oportunidade de assistir New York X Atlanta no Madison Square Garden a convite da NBA. Confesso que jogo não foi tão empolgante quanto o anterior, mas vivemos uma noite linda com direito a uma troca com o incrível cineasta Spike Lee. Que evento, minha senhora e meu senhor. Que evento!", contou Ana Maria.
No encontro, Spike Lee mandou um abraço para o Brasil e lembrou o icônico clipe de Michael Jackson com o Olodum, "They Don't Care About Us". "Isso ainda é verdade até hoje, eles não se importam", filosofou o diretor.

